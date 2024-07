POL-NE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss (ots) - Am Donnerstag (04.07.), gegen 15:30 Uhr, rückte die Polizei zur Dreikönigenstraße aus, wo eine Handtasche samt Inhalt gestohlen worden war. Eine unbekannte Frau befand sich mit der Tasche auf der Flucht, nachdem sie diese in einem Mehrfamilienhaus an sich genommen hatte. Der rechtmäßige Besitzer hatte die Tasche nur einen kurzen Moment unbeaufsichtigt an seiner Wohnungseingangstür abgestellt. Diesen nutzte die Tatverdächtige, um die Tasche an sich zu ...

