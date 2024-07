Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Diebin

Neuss (ots)

Am Donnerstag (04.07.), gegen 15:30 Uhr, rückte die Polizei zur Dreikönigenstraße aus, wo eine Handtasche samt Inhalt gestohlen worden war.

Eine unbekannte Frau befand sich mit der Tasche auf der Flucht, nachdem sie diese in einem Mehrfamilienhaus an sich genommen hatte. Der rechtmäßige Besitzer hatte die Tasche nur einen kurzen Moment unbeaufsichtigt an seiner Wohnungseingangstür abgestellt. Diesen nutzte die Tatverdächtige, um die Tasche an sich zu nehmen.

Im Bereich der Bergheimer Straße wurde im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen dann eine 39- jährige Frau angetroffen. Sie räumte ein, die Tasche gestohlen zu haben. Während die Handtasche, aus der nach ersten Erkenntnissen Bargeld fehlte, an ihren Eigentümer zurückgegeben werden konnte, führte der Weg für die 39- Jährige ohne festen Wohnsitz auf eine umliegende Polizeiwache. Nach der Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen und der Prüfung von Haftgründen konnte die Portugiesin diese wieder verlassen.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 22.

