POL-NE: Fahrzeug kollidiert mit Kirchenmauer

Dormagen (ots) - Eine 79 Jahre alte Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch (03.07.), gegen 15:05 Uhr, die Lessing Straße in Richtung Nievenheimer Straße. Sie beabsichtigte rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Eine 63-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Lessing Straße ebenfalls in Richtung Nievenheimer Straße und stürzte. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob es zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin ...

mehr