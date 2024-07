Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Ware aus Lebensmittelautomat

Kaarst (ots)

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten zwei männliche Personen am Samstag (06.07.) gegen 00:30 Uhr Waren aus einem Lebensmittelautomaten an der Alte Heerstraße. Anschließend flüchteten die zurzeit unbekannten Täter in Richtung der Straße Am Dreieck.

Die zwei Personen werden als männlich, 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank, 15 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit einer grauen Jacke und als männlich, 165 bis 170 cm groß, kräftige Statur, 15 bis 20 Jahre alt, bekleidet mit schwarzem T-Shirt beschrieben.

Wie die Unbekannten die Ware aus dem Automaten bekamen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell