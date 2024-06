Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rosenkopf (Kreis Südwestpfalz) - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Rosenkopf (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 18.06.2024, 17:23 Uhr

Ort: 66894 Rosenkopf (Kreis Südwestpfalz), L 465/K 67. SV: Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, der aus Rosenkopf kommend von der K 67 auf die L 465 zwischen Rosenkopf und Käshofen einfahren wollte, übersah beim Linksabbiegen in Richtung Käshofen einen 23-jährigen Motorradfahrer, der aus Rosenkopf kommend auf der L 465 in Richtung Käshofen unterwegs war und gerade dabei war, mehrere Fahrzeuge auf der geraden Strecke zu überholen. Bei dem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw wurde der Motorradfahrer schwer, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er trug Frakturen an den Beinen und Prellungen davon. Der Pkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock. Aufgrund Unfallaufnahme, Notarzteinsatz und Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kam es auf der stark befahrenen Höhenstraße (L 465) vorübergehend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro. |pizw

