Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz, Reichenau-Mittelzell, 28.11.2023

Reichenau (ots)

Im Seniorenzentrum Reichenau wurde bei einem Bewohner durch den Hausnotruf des MHD ein Alarm eines Rauchmelders signalisiert. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 07:28 Uhr per Meldeempfänger und Sirene von der Integrierten Leitstelle Konstanz zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnung durch eine Mitarbeiterin geöffnet. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr wurde eine leicht verrauchte Wohnung, durch angebranntes Essen auf dem Herd, vorgefunden. Der Bewohner hatte die Pfanne aber schon selbst unter den Wasserhahn gestellt. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr mittels Überdrückbelüfter rauchfrei gemacht und gelüftet. Der Bewohner wurde zur weiteren Betreuung an den Rettungsdienst übergeben. Er war aber wohlauf und konnte wieder in die Wohnung zurück.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Alexander Peters waren mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 insgesamt 15 Feuerwehreinsatzkräfte im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst und Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 08:10 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell