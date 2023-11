Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Technische Hilfe nach Verkehrsunfall, L221 - Reichenau-Göldern, 16.11.2023

Reichenau (ots)

Am Donnerstagabend, 16.11.2023, kam es auf der L221 im Ortsteil Reichenau-Göldern, an der Einmündung der Straße "Am Wollmatinger Ried", zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Da dabei auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Die Freiw. Feuerwehr Reichenau wurde um 18:23 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr streute sie ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und nahm entstandene Verunreinigungen von der Fahrbahn auf. Außerdem unterstützte sie den Abschleppdienst beim Bergen der verunfallten Fahrzeuge. Während den Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für ca. 45 Minuten halbseitig für den Verkehr gesperrt. Die Einsatzstelle wurde danach an die Polizei übergeben. Beim Unfall kam es zu zwei leicht verletzten Personen, welche vom Rettungsdienst betreut und zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht wurden.

Unter Leitung von Gruppenführer Christian Zieten waren 16 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und LF 8/6 im Einsatz und in Bereitschaft im Gerätehaus. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, der Rettungsdienst und ein Abschleppunternehmer.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle der PP Konstanz.

Einsatzende war um 19:10 Uhr.

