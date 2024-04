Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0229 --Einbruch in Schulgebäude--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Schaumburger Straße Zeit: 25.04.2024, 22:40 Uhr

Mehrere unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Schulgebäude in der Östlichen Vorstadt ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 22:40 Uhr wurden über den Notruf der Polizei auf einem Schulgelände in der Schaumburger Straße Jugendliche gemeldet, die dort Drogen konsumieren haben sollten. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zunächst keine Feststellung machen, sahen dann aber in einiger Entfernung vier dunkel gekleidete Personen über einen Zaun eines benachbarten Kindergartens klettern. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Im Anschluss stellten sie ein aufgedrücktes Fenster fest. Im Schulgebäude waren Schränke und Türen aufgebrochen und Räume offensichtlich durchsucht worden. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt, wer in der Schaumburger Straße, der Bismarckstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell