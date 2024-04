Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0227 --Fußgänger schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 25.04.2024, 07:45 Uhr

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher verletzte sich am Donnerstagmorgen in Schwachhausen schwer, nachdem er von einer Straßenbahn angefahren wurde.

Gegen 07:45 Uhr wollte der 16-Jährige die Schwachhauser Heerstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar eine Straßenbahn und wurde von dieser angefahren und gegen ein Auto geschleudert. Bei dem Zusammenprall wurde er lebensgefährlich am Kopf verletzt, die 44-Jährige Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Schwachhauser Heerstraße zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur genauen Unfallursache dauern an.

