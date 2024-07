Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Einbrecher

Neuss (ots)

Am Samstag (06.07.), gegen 2 Uhr, beobachteten Polizisten im Rahmen ihrer Streife, wie ein Mann fußläufig eine an der Nordkanalallee gelegene Tiefgarage verließ. Er führte ein Rennrad, zwei Koffer mit Werkzeugen sowie einen Damenrucksack mit sich. Die Beamten entschieden sich für eine Personenkontrolle, im Rahmen derer der Verdacht wuchs, dass die mitgeführten Gegenstände aus einem Einbruch stammen könnten. Neben den bereits genannten Gegenständen stellten die Beamten auch noch einen Schlüsselbund, Fahrzeugschlüssel sowie einen Fahrzeugschein sicher. Die Tatsachen, dass die Beamten bei einer Nachschau in der Tiefgarage auf mehrere, aufgehebelte Kellerräume stießen und der Tatverdächtige einen Schraubendreher in seinem Hosenbund mitgeführt hatte, erhärteten bei den Polizisten den Verdacht, einen Dieb angetroffen zu haben. Bestätigt wurde dieser, als am Samstagmittag die rechtmäßigen Eigentümer auf einer Polizeiwache erschienen, um ihr Rad als gestohlen zu melden. Ihnen konnte das in der Nacht sichergestellte Rennrad wieder ausgehändigt werden.

Der 49- jährige Deutsche war zwar nach der Kontrolle entlassen worden, allerdings muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell