POL-WES: Moers - Spaß, Streich oder Vorsatz, der gefährlich hätte enden können

Wesel (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag gegen kurz vor 22 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle auf einem Reitgelände an der Straße Am Reitplatz aus. Ein Vereinsmitglied des dort ansässigen Reitvereins war auf den Brand aufmerksam geworden und verständigte Feuerwehr. Der Brand entstand außerhalb einer Lagerhalle, die an eine große Reithalle grenzt. Dort war Unrat gelagert worden, der aus bislang ...

mehr