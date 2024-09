Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streitigkeit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es bereits Donnerstagabend in Erfurt. Gegen 21:35 Uhr gerieten zwei 29 und 28 Jahre alte Männer im Bereich des Schmidtstedter Ufers / Promenadendeck aus bisher ungeklärter Ursache in Streit. In der weiteren Folge verletzte der Jüngere den Älteren mit einem messerähnlichen Gegenstand im Gesicht. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 28-jährige Tatverdächtige wenig später gefasst und vorläufig festgenommen werden. Das unbekannte Tatmittel konnte bislang nicht aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell