Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gasbehälter aus Firma entwendeten

Bad Langensalza (ots)

Mehrere Gasbehälter entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende von einem Firmengelände Am Fliegerhorst. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt auf das Gelände. Der Wert der entwendeten Gasbehälter beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer hat in diesem Zusammenhang etwas bemerkt? Wem sind am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Firma aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0064364

