LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Graffiti-Schmierereien in der Innenstadt

Sollstedt (ots) - In der Nacht zu Montag wurden beide Kennzeichentafeln eines Kia, der in der Straße Am Flughafen abgestellt war, entwendet. Außerdem verursachten der oder die Täter Sachschaden an dem Pkw. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat bemerkt oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 ...

