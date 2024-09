Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach ungeklärtem Todesfall

Erfurt (ots)

Bereits am 12.09.2024 gegen 16:15 Uhr wurde eine 83-jährige Frau in Erfurt im Bereich der Eislebener Straße hilflos auf der Straße liegend aufgefunden. Die Dame wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo sie leider kurze Zeit später verstarb. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen, die gesehen haben, wie die Frau gestürzt ist oder die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Kripo telefonisch (Tel.: 0361/5743-24602) oder per E-Mail (zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) entgegen. (DS)

