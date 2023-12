POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots) - In Kempen kam es in den vergangenen beiden Nächten zu mehreren Autoaufbrüchen. In der Nacht zu Donnerstag griffen bisher unbekannte Täter drei Autos an, die auf der Vorster Straße und der Dinkelbergstraße geparkt standen. An allen Pkw schlugen der oder die Unbekannten Seitenscheiben ein. In einem Fall nahmen sie eine Sporttasche aus dem Fahrzeuginneren. In der Nacht zu Freitag wurden sechs weitere ...

mehr