Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Fund einer Frauenleiche im Rhein bei Reckingen

Göppingen (ots)

Reckingen/Rhein. Während einer gemeinsam angelegten deutsch-schweizerischen Suchaktion, in Folge des Unglücksfalles vom Sonntag 04.08.2024, wurde die Leiche einer weibliche Person im Bereich Reckingen angespült. Die Identität der angespülten weiblichen Person konnte noch nicht eindeutig Festgestellt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich dabei aber um die seit Sonntag vermisste 15-jährige. Die Ermittlungen zur Person dauern noch an, die Suche wird in den Folgetagen noch fortgesetzt.

