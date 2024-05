Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Neunjährige beim Überqueren einer Straße in Hannover-List angefahren und leicht verletzt - Täter flüchtig

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, 15.05.2024, ein neunjähriges Mädchen angefahren und ist vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover war das Mädchen auf dem Weg zur Schule und überquerte gegen 7:50 Uhr einen Fußgängerüberweg an der Ecke Constantinstraße/Pelikanstraße. Ein aus Richtung Spannhagengarten herannahendes Auto hielt jedoch nicht an und erfasste das Kind an der Fahrzeugseite, so dass es auf den Gehweg stürzte. Der Fahrer stoppte zwar und entschuldigte sich bei dem Mädchen. Mit der Begründung, er müsse zur Arbeit, setzte er seine Fahrt jedoch fort. Die Neunjährige ging weiter zu ihrer Schule und erzählte im Sekretariat von dem Unfall. Im Beisein ihrer herbeigerufenen Mutter wurde sie von alarmierten Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer konnte das Kind nicht machen.

Die Polizeiinspektion Hannover hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2715 zu melden. /mini, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell