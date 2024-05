Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Oberricklingen: Unbekannte überfallen Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am frühen Montagabend, 20.05.2024, haben zwei bislang unbekannte Männer versucht einen Kiosk im hannoverschen Stadtteil Oberricklingen auszurauben. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten auf einem Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat gegen 18:35 Uhr ein maskierter Mann den Kiosk in der Straße "Am Sauerwinkel", während sein Komplize mit einem Herrenfahrrad vor dem Geschäft wartete. Unvermittelt wurde der 58-jährige Angestellte mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als der 58-Jährige dies verweigerte, flüchteten die beiden unbekannten Männer mit dem mitgeführten Fahrrad (Herrenrad mit Gepäckträger) in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb bei dem Überfall unverletzt. Da die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht zur Festnahme der Täter führten, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Männern.

Einer der Gesuchten ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Sweatshirt, einem grün-gelben T-Shirt und einer dunkle Hose bekleidet. Außerdem trug der Täter eine schwarze Baseballkappe und eine schwarze Maskierung.

Der zweite Täter ist zwischen 18 und 20 Jahre alt, ebenfalls zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, mini

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell