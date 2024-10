Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrecher beim versuchten Einbruch in ein Kiosk gestellt

Niederzier (ots)

Am 26.10.2024, um 21:40 Uhr, bekam die Inhaberin eines Niederzierer Kiosk mit integrierter Postfiliale einen Alarm auf ihr Mobiltelefon gesandt. Demnach habe ein Bewegungsmelder im Objekt ausgelöst, so dass sie von einem Einbruch in den Kiosk ausgehe. Bei der Durchsuchung des Objektes unter Zuhilfenahme eines Diensthundes konnten zwei Personen im Objekt gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass einer der beiden Personen aus einem früheren Mietverhältnis noch einen Schlüssel zum Hausflur hatte. Von diesem Hausflur versuchten die beiden Tatverdächtigen durch Aufhebeln einer Innentür in den Kiosk zu gelange, mutmaßlich um Zigaretten zu entwenden. Die beiden Tatverdächtigen aus Düren und Pulheim (21 und 22 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen.

