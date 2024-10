Polizei Düren

POL-DN: Handy geraubt

Düren (ots)

Am gestrigen Abend (24.10.2024) kam es in der Zenthofstraße zu einem Raub. Junge Männer schlugen einen 37-Jährigen und entwendeten sein Handy. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 21:00 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann, der in Düren wohnhaft ist, nach dem Besuch eines Supermarktes in der Kleinen Zehnthofstraße auf dem Weg zum Kaiserplatz. Auf der Zehnthofstraße sei er von fünf männlichen Personen angesprochen worden, die ihn nach Zigaretten und Kleingeld fragten. Als der Geschädigte sagte, dass er kein Geld habe, schlug einer der Männer gegen Auge und Hinterkopf des Geschädigten, ein anderer trat ihm in den Rücken, woraufhin der 37-Jährige zu Boden fiel. Einer der Tatverdächtigen klaute ihm dann das Handy aus der Hosentasche. Die jungen Männer entfernten sich fußläufig mit ihrer Beute in Richtung Stadtcenter.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - 15-18 Jahre - 175-180 cm groß - Zwei trugen gelbe T-Shirts, drei schwarze T-Shirts

Der Geschädigte wurde bei dem Raub leicht verletzt, eine rettungsmedizinische Behandlung lehnte er jedoch ab.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder den Raub beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

