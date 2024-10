Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht am Europaplatz: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochmittag (23.10.2024) kam es am Kreisverkehr Nippesstraße (Europaplatz) zu einem Unfall, bei dem ein 27-jähriger Radfahrer von einem Pkw erfasst wurde. Die Unfallverursacherin, eine ältere Frau in einem silbernen Kleinwagen, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort (Siehe dazu unsere Meldung vom 24.10.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5894066).

Inzwischen meldete sich eine Zeugin, die angab, dass ein Mann, etwa Mitte 30 und begleitet von einem Kind (6-8 Jahre), direkt nach dem Unfall mit dem Verunfallten gesprochen habe.

Die Polizei Düren bittet diesen wichtigen Zeugen sich unter der Telefonnummer 02421 949-5214 bei der Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariates zu melden. Außerhalb der Bürozeiten ist die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell