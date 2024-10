POL-DN: Fahrradfahrer angefahren - Verursacherin flüchtet

Düren / Jülich (ots) - Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) kam es in Düren und Jülich zu Taschendiebstählen. In beiden Fällen wurden Seniorinnen mit Rollatoren zum Opfer der Diebe. Gegen 11:15 Uhr war eine 85 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Friedrichstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich kam ein unbekannter Mann, nahm die Handtasche aus dem Rollator und flüchtete damit ...

