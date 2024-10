POL-DN: Raub auf der Tivolistraße - Zeugen gesucht

Nörvenich (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (21.10.2024) wurde in zwei Vereinsheime in Binsfeld eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 23:00 Uhr am Sonntag und 09:00 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Sportvereines in der Dürener Straße. Der oder die Täter gelangten gewaltsam ins Innere von zwei freistehenden Vereinsheimen. Aus einem wurde ein Tresor mit Bargeld ...

