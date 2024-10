Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter greift Hundebesitzerin an - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag ging eine 26-Jährige mit ihren zwei Hunden spazieren. Gegen 17 erreichte sie die Freifläche zwischen der Moltkestraße und der Babostraße, als ihr ein Mann entgegenlief. Einer ihrer Hunde näherte sich dem Mann. Dieser fühlte sich anscheinend dadurch bedroht und trat das Tier in die rechte Körperseite. Aus der Situation entspann sich ein Wortgefecht zwischen der Hundebesitzerin und dem unbekannten Mann, in dessen Verlauf die 26-Jährige beleidigt und bedroht wurde. Die Lage eskalierte, als sich der Unbekannte immer weiter näherte und nach der Frau trat. Die Hunde schlugen daraufhin an und der Mann ließ von seinem Angriff ab. Er lief in Richtung der Babostraße davon. Zum Glück wurde die Frau nicht verletzt. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Gesucht wird ein Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren mit schlanker Statur. Er wirkte ungepflegt, hatte längere, braune Haare und einen wilden Bartwuchs. Er war dunkel bekleidet und trug eine rotweiße Plastiktüte mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell