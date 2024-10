POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Auffahrunfall am Autobahnkreuz Walldorf

Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag kurz nach 17 Uhr stürzte ein 43-jähriger Pedelec-Fahrer in der Klosterstraße. Der Mann war in Richtung Mönchzell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Nachdem er über den Grünstreifen gefahren war, stürzte er in den Straßengraben und verletzte ...

