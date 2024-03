Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, Vinnumer Landweg/Auto kommt von der Straße ab - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Vinnumer Landweg am Montag (25.03.) gegen 7 Uhr sucht die Polizei in Coesfeld nach Zeugen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Dortmund befuhr mit einem schwarzen Ford Fiesta den Vinnumer Landweg in Richtung Olfen. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er zwei Autos zu überholen. Als er sich neben einem Fahrzeug befand, scherte dieses nach links aus um ebenfalls zu überholen. Der Dortmunder wich nach links aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei rutschte er in den links neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Die anderen Fahrzeuge setzten ihre Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem ausscherenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

