Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Zusammenstoß von zwei PKW - Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 13.10.2024 kurz nach 22:00 Uhr auf der Karlsruher Straße in Höhe der Kreuzung Im Breitspiel zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5885555 Hierbei kollidierte ein Mitsubishi im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Volvo. In beiden Fahrzeugen befanden sich je zwei Fahrzeuginsassen. Der Beifahrer im Mitsubishi erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Personen wurden alle vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht und dort weiter ärztlich versorgt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfallgeschehens übernommen. Die Unfallörtlichkeit musste für die Unfallaufnahme, sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg ist weiterhin gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

