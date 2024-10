POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffälliges Verhalten und anschließende Kontrolle bringt mehrere Verstöße ans Tageslicht

Schwetzingen (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr wurde durch eine aufmerksame Passantin am Bahnhof Schwetzingen eine außergewöhnliche Beobachtung gemeldet. Eine schwarze Mischlingshündin wurde von mehreren Personen dabei gesehen, wie sie einem Mann folgte, der in einen Zug einstieg. Der Mann versuchte ...

mehr