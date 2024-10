POL-MA: Mannheim: Friedrichsring, schwerer Unfall zwischen PKW und E-Scooter

Mannheim (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:11 Uhr wurde ein 33-jähriger Angestellter eines Paketdienstes in der Rohrlachstraße bei der Paketzustellung angegriffen und leicht verletzt. Zuvor gab es einen Disput darüber, ob er das zuzustellende Paket in einem Mehrfamilienhaus ins obere Stockwerk zu tragen hat oder es an der Schwelle der Haustür überreichen kann. ...

mehr