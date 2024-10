Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Paketbote bei Paketzustellung angegriffen

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:11 Uhr wurde ein 33-jähriger Angestellter eines Paketdienstes in der Rohrlachstraße bei der Paketzustellung angegriffen und leicht verletzt. Zuvor gab es einen Disput darüber, ob er das zuzustellende Paket in einem Mehrfamilienhaus ins obere Stockwerk zu tragen hat oder es an der Schwelle der Haustür überreichen kann. Der Zusteller kam dem Wunsch des 61-jährigen Hausbewohners letztlich doch nach und kam bis vor seine Wohnungstür. Dies hielt den echauffierten Mann jedoch nicht davon ab, dem Zusteller ins Gesicht zu schlagen und ihn hierbei leicht zu verletzen. Die Polizei musste die Auseinandersetzung letztlich schlichten. Der 61-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Ladenburg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell