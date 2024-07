Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Schlutup

Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr - ein Mann leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (30.07.2024) sind auf der Bundesstraße 104 bei Lübeck Schlutup zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei erlitt ein Mann leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Im Rahmen der Ermittlungen wird jetzt geprüft, ob ein körperlicher Mangel ursächlich für den Verkehrsunfall ist.

Gegen 06:35 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 alarmiert. Am Einsatzort stellten die Polizeibeamten im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 104 und der abzweigenden Mecklenburger Straße einen stark beschädigten grauen Kia sowie ein deformierten schwarzen Land Rover fest.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 63-jährige Fahrer mit seinem Kia die B104 in Richtung Israelsdorf. Im Kreuzungsbereich der Mecklenburger Straße geriet das Fahrzeug nach links und prallte dort gegen den Land Rover, der zu diesem Zeitpunkt in entgegen gesetzter Fahrtrichtung auf der Linksabbiegerspur vor der Rot anzeigenden Ampel in Richtung Schlutup stand. Zeugen und der unverletzte 61 Jahre alte Fahrer des Land Rovers halfen dem 63- Jährigen aus seinem Kia. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den leicht verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bedingt durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge stark beschädigt. Ein Abschleppunternehmen nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und transportierte die nicht mehr fahrbereiten PKW ab. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 9500 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme konkretisierten Hinweise den Verdacht, dass ein körperlicher Mangel für das Fahrverhalten des 63-Jährigen und damit ursächlich für den Verkehrsunfall sein könnte. Vor diesem Hintergrund beschlagnahmten die Polizeibeamten des 3. Reviers den Führerschein des 63-jährigen Lübeckers und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell