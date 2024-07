POL-HX: Mögliche Straßenverkehrsgefährdung: Polizei sucht Betroffenen

Steinheim (ots) - In Steinheim-Sandebeck wurde ein parkendes Auto am Fahrbahnrand beschädigt. Erste Spuren deuten auf ein landwirtschaftliches Fahrzeug als Verursacher hin. Der Unfall muss sich in dem Zeitraum zwischen Freitag, 12. Juli, und Montag, 15. Juli, ereignet haben. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen weißes Opel Corsa eines Pflegedienstes. Es wurde am Freitag gegen 9.30 Uhr in der Südstraße ...

