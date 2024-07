Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkendes Auto in Sandebeck beschädigt

Steinheim (ots)

In Steinheim-Sandebeck wurde ein parkendes Auto am Fahrbahnrand beschädigt. Erste Spuren deuten auf ein landwirtschaftliches Fahrzeug als Verursacher hin.

Der Unfall muss sich in dem Zeitraum zwischen Freitag, 12. Juli, und Montag, 15. Juli, ereignet haben. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen weißes Opel Corsa eines Pflegedienstes. Es wurde am Freitag gegen 9.30 Uhr in der Südstraße etwa in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Bahndamm" abgestellt. Als der Fahrer am Montag gegen 17.30 Uhr zu dem Wagen zurückkam, bemerkte er die Beschädigungen an der linken, hinteren Fahrzeugseite und der Rückleuchte. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Anhand der vor Ort aufgefundenen Spuren, und da in der Umgebung zu dieser Zeit Erntearbeiten stattfanden, gehen die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter davon aus, dass womöglich ein landwirtschaftliches Fahrzeug den parkenden Wagen gestreift und beschädigt hat. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell