Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Schönwalde

Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Polizeistation Schönwalde

Lübeck (ots)

In der Nacht vom Freitag, 26.07.24, auf Samstag, 27.07.24, kam es zu einer erneuten Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Polizeistation Schönwalde. Hierbei wurde das Glas der Fensterscheibe vermutlich durch Steinwürfe beschädigt. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen vernahm eine Bewohnerin des Gebäudes am Freitag, 26.07.2024 etwa gegen 23.00 Uhr mehrmals hintereinander Geräusche. Sie konnte jedoch auf dem öffentlichen Vorplatz keine Personen feststellen. Dies ergab sich aus ersten Befragungen der Beamten, nachdem sie am Samstag zu Dienstbeginn die Beschädigungen festgestellt hatten.

Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung und fragen: "Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen im nahen Umfeld festgestellt? Hinweise zu etwaigen Tätern oder dem Tatgeschehen nehmen die Polizeistation Schönwalde unter der Rufnummer 04528 - 510 oder per Email unter schoenwalde.pst@polizei.landsh.de, sowie die Kriminalpolizeistelle in Neustadt i.H. unter der Rufnummer 04561-6150 oder per Mail unter neustadt.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell