Lübeck (ots) - Am Sonntagmorgen (28.07.2024) kam der Fahrer eines Sattelzuggespanns im Baustellenbereich der BAB1 zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf von der Fahrbahn ab. In der Folge blockierte das Gespann den Verkehr in Fahrtrichtung Norden. Weil der Sattelzug zudem die mobile Betonleitwand zwischen den Fahrbahnen verschob, war auch die Fahrspur in ...

