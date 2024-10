Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Diebeszug erwischt und festgenommen - weitere Geschädigte gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag fiel einem aufmerksamen Zeugen ein verdächtiger Mann in der Liselottestraße auf, welcher versuchte an mehreren geparkten Fahrzeugen die Beifahrertüren zu öffnen. Als der Mann schließlich ein unverschlossenes Fahrzeug öffnete und dieses durchsuchte, informierte der Zeuge die Polizei. Diese konnte den 31-jährigen Verdächtigen nach kurzer Fahndung schließlich in der Berliner Straße festnehmen. Mit dabei hatte der Beschuldigte eine Laptoptasche mit einem 1.000 Euro teuren Notebook. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der 31-Jährige dieses zuvor aus einem anderen geparkten Fahrzeug in der Mannheimer Straße gestohlen. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht nun weitere Geschädigte, welche sich womöglich noch nicht bei der Polizei gemeldet oder den Diebstahl noch nicht bemerkt haben. Zeugen, welche ihr Fahrzeug in den genannten Straßen oder der näheren Umgebung abgestellt hatten und bestohlen wurden, können sich telefonisch unter 06202/288-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern melden.

