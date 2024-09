POL-BO: Raubtat am Rheinischen Esel - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, 24. September, ist es in Bochum-Stiepel zu einem Alleinunfall gekommen, bei dem eine 30-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand war die 30-jährige Bochumerin gegen 4 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kosterstraße in Richtung Hattingen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 128 verlor sie in der Linkskurve die ...

