Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Vereinsheime - Tresor geklaut

Nörvenich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (21.10.2024) wurde in zwei Vereinsheime in Binsfeld eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 23:00 Uhr am Sonntag und 09:00 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Sportvereines in der Dürener Straße. Der oder die Täter gelangten gewaltsam ins Innere von zwei freistehenden Vereinsheimen. Aus einem wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet, aus dem anderen unter anderem elektronische Geräte. Auch ein Grillwagen wurde angegangen, hier wurde aber offenbar nichts entwendet. Die Täter konnten unerkannt vom Gelände flüchten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

