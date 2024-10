Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Fälle betrügerischer Anrufe im Kreisgebiet - Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Kreis Düren (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet wiederholt zu betrügerischen Telefonanrufen, bei denen sich die Täter als Bankmitarbeiter ausgaben, um ahnungslose Bürger zur Preisgabe sensibler Daten zu bewegen und finanzielle Schäden zu verursachen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und ruft zur Wachsamkeit auf.

Am Freitagabend (18.10.2024) erhielt ein Mann aus Heimbach einen Anruf, bei dem die Rufnummer der Kreissparkasse Euskirchen fälschlicherweise auf dem Display des Telefons angezeigt wurde. Der Anrufer gab vor, ein Mitarbeiter der Bank zu sein, und behauptete, das Konto des Geschädigten sei durch Phishing gehackt worden. Ungewöhnliche Abbuchungen würden derzeit erfolgen, weshalb das Konto gesperrt werden müsse. Der Geschädigte folgte den Anweisungen und gewährte eine Freigabe per Push-TAN, was im Nachhinein eine betrügerische Zahlung in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages zur Folge hatte.

In einem ähnlichen Fall wurde bereits am Tag der Deutschen Einheit (03.10.2024) eine Frau aus Nideggen angerufen. Auch hier wurde die Telefonnummer der Sparkasse Aachen gefälscht, und die Anrufer gaben vor, dass das Konto der Frau Opfer eines Phishing-Angriffs geworden sei. Sie wurde aufgefordert, angebliche Rückbuchungen in ihrer Online-Banking-App durchzuführen, was zu einem finanziellen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich führte.

Zwei Tage zuvor (01.10.2024) blieb es glücklicherweise bei einem Betrugsversuch. Ein Mann aus Vettweiß wurde von einem angeblichen Mitarbeiter der ING-DiBa kontaktiert, der behauptete, es habe einen Abbuchungsversuch in Höhe von 26.000 EUR von seinem Konto gegeben. Der Mann wurde aufgefordert, seine Anmeldedaten in der Banking-App zu bestätigen. Dank seines richtigen Bauchgefühls lehnte er die Änderung ab und verhinderte so einen Betrug. Ein anschließender Kontakt mit der ING-DiBa bestätigte, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Banken kontaktieren ihre Kunden niemals unaufgefordert telefonisch oder per E-Mail, um sensible Daten wie Passwörter oder TANs abzufragen. - Sollten Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und kontaktieren Sie Ihre Bank über die offizielle Telefonnummer. - Geben Sie niemals persönliche Daten oder TANs am Telefon weiter - auch nicht, wenn der Anruf professionell erscheint. - Prüfen Sie immer sorgfältig, ob eine Änderung in Ihrer Banking-App tatsächlich erforderlich ist.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell