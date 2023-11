Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231101 - 2029 Frankfurt: Die NFL zu Gast in Frankfurt - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(hol) Am kommenden Wochenende ist es soweit: Die NFL ist zum ersten Mal zu Gast in Frankfurt am Main. Neben der Begegnung, die am Sonntag, 05.11.2023, im Deutsche Bank Park ausgetragen wird, verwandelt sich der Bereich rund um die Hauptwache am Samstag, 04.11.2023 in eine große Footballeventfläche, denn dort findet ein Fan Event statt.

Die Frankfurter Polizei hat den Einsatz anlässlich dieser Großveranstaltungen intensiv vorbereitet und wird frühzeitig mit einer Vielzahl an Polizistinnen und Polizisten im gesamten Stadtgebiet präsent sein, um einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltungen zu gewährleisten.

Dazu können auch die Besucherinnen und Besucher beitragen, indem sie die folgenden Hinweise beachten:

- Zutritt zum Fanshop in der Wintersporthalle am Deutsch Bank Park haben am Spieltag (Sonntag) ausschließlich Ticketinhaber für die jeweilige Partie.

- Zutritt zu den Eventflächen rund um den Deutsche Bank Park am Spieltag (Sonntag) haben ebenfalls ausschließlich Ticketinhaber für die jeweilige Partie.

- Anders als bei Fußballspielen und Konzerten stehen die meisten bekannten Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park nicht zur Verfügung. Die Parkplätze werden geschlossen sein. Wir empfehlen Fans, die eine Eintrittskarte haben, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Infos dazu: https://www.touchdownfrankfurt.de/anfahrt-parken/

- Das Eventprogramm für Fans rund um die Hauptwache wird ausschließlich am Samstag stattfinden. Am Sonntag (Spieltag) ist dieser Bereich, bis auf die ausgestellten Helme der Teams, geschlossen! Weitergehende Informationen finden Sie unter:

https://www.touchdownfrankfurt.de/ https://www.nfl.com/de/

Darüber hinaus werden aktuelle Informationen auch über die X-Accounts (vormals Twitter) der Veranstalter geteilt:

@NFLDeutschland @tdfrankfurt @eintracht

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienvertreterinnen und -vertreter am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine mobile Pressestelle im Einsatzraum einrichten. Informationen zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag wie gewohnt über den bekannten X-Account @Polizei_Ffm der Polizei Frankfurt bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet werden. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 - 82 555 für Medienschaffende zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell