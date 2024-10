POL-DN: Unbekannte Person entwendet außer Betrieb gesetzten PKW - Zeugen gesucht

Düren (ots) - In der Nacht auf Dienstag (22.10.2024) kam es gegen 00:52 Uhr in einem Parkhaus in der Fritz-Erler-Straße in Düren zu einem Raub. Ein 44-jähriger Dürener meldete, er sei Opfer eines Übergriffs geworden, als er sich auf dem zweiten Obergeschoss des Parkhauses aufgehalten habe. Nach Angaben des Geschädigten, der zur Tatzeit vor Ort geschlafen habe, wurde er von zwei unbekannten Personen angesprochen. ...

