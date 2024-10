Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe in Düren und Jülich unterwegs

Düren / Jülich (ots)

Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) kam es in Düren und Jülich zu Taschendiebstählen. In beiden Fällen wurden Seniorinnen mit Rollatoren zum Opfer der Diebe.

Gegen 11:15 Uhr war eine 85 Jahre alte Frau aus Düren mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Friedrichstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich kam ein unbekannter Mann, nahm die Handtasche aus dem Rollator und flüchtete damit fußläufig in Richtung Kurfürstenstraße. In der Tasche befanden sich Schlüssel, Handy und Portemonnaie. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre - ca. 175-185 cm groß - braune/ beige runde Strickmütze

In Jülich hat sich, ebenfalls gegen 11:15 Uhr, eine ähnliche Tat ereignet. Hier ging eine 87-Jährige mit ihrem Rollator nachdem sie Geld von der Bank geholt hatte, auf der Kölnstraße in Richtung Markt. Am Marktplatz stellte sie dann fest, dass jemand ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche geklaut hatte. Diese war vorm am Rollator befestigt und mit einem Reisverschluss verschlossen. Die Frau konnte sich nicht erklären, wie jemand an den Reisverschluss gekommen sein konnte. In beiden Fällen bittet die Polizei um Ihre Mithilfe.

Haben Sie Hinweise zum Tathergang oder den Tatverdächtigen? Dann melden Sie Ihre Beobachtungen bei der Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell