Lampertheim (ots) - In der Carl-Lepper-Straße brachen in der Nacht zum Donnerstag (13.06.) Unbekannte in eine Wohnung im 6. Stock eines Mehrfamilienhauses ein. Sie gelangten gewaltsam durch die Tür ins Innere der Wohnung und erbeuteten anschließend unter anderem Geld und ein Mobiltelefon. In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim über die Rufnummer ...

