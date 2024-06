Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Täter fliehen ohne Beute

Wer hat etwas gesehen?

Reinheim (ots)

Am Mittwoch (12.6) haben noch Unbekannte in einer Firma in der Hirschbachstraße versucht Beute zu machen.

Gegen 9 Uhr musste ein Zeuge feststellen, dass Kriminelle in der Nacht in das Innere der Firma eingedrungen waren. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich zurück bis Dienstagabend (11.6.) 22 Uhr. Zum aktuellen Ermittlungsstand mussten die Täter ohne Beute fliehen. Durch ihr kriminelles Eindringen in das Geschäft entstand ein Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 500 Euro.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 weitere sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell