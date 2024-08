POL-DU: Vierlinden: Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer

Duisburg/Dormagen (ots) - Auf einer niederländischen Motoryacht, die auf dem Rhein stromaufwärts in Richtung Bodensee unterwegs war, hat es am Samstagnachmittag (3. August, 15:50 Uhr) im Maschinenraum gebrannt. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen in Höhe Rhein-km 717 bei Dormagen und wählte den Notruf. Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war, gelang es der Besatzung das Feuer zu löschen. Es kam zu einer starken ...

mehr