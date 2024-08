Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Im Einmündungsbereich Rheindeichstraße / Kohlenstraße sind am Montagabend (5. August, 18:40 Uhr) ein Krad und ein Auto zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 37 Jahre alte Opel-Fahrer von der Rheindeichstraße kommend nach rechts in die Kohlenstraße abbiegen. Der 63-jährige Motorradfahrer habe das Auto dabei von rechts überholt. Es kam zur Kollision, woraufhin der Kradfahrer stürzte. Ein Notarzt kümmerte sich um den Schwerverletzten vor Ort, ehe er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte den Einmündungsbereich ab.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell