FW-M: Baugerüst stürzt auf Arbeiter (Altstadt-Lehel)

München (ots) - Freitag, 13. September 2024, 02.34 Uhr Heimeranstraße Eine Rauchentwicklung in einer Pension hat am frühen Freitagmorgen für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Suche nach der Ursache gestaltete sich schwierig. Als Gäste am frühen Morgen in das Appartementhotel zurückkehrten, stellten sie eine leichte Verrauchung in dem Gebäude fest. Kurze Zeit später schlug bereits ein ...

