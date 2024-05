POL-MA: Mannheim: Band in Mehrparteienhaus - PM 1

Mannheim (ots) - Zwischen Mittwochmorgen 01 Uhr und Mittwochmittag, 13 Uhr, versuchte eine bisher unbekannte Täterschaft eine Holztür im Hinterhof eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es jedoch nicht in das Haus einzudringen, sodass es lediglich beim Sachschaden an der Hintertür blieb. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf ...

mehr