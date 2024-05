Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei geleitet Schwanenfamilie sicher durch den Straßenverkehr

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei um kurz vor 12:30 Uhr eine Schwanenfamilie gemeldet, die auf dem Seeweg in Richtung eines Supermarktes unterwegs war. Eine Streife des Polizeireviers Weinheim fand die insgesamt acht Tiere auf einer nahegelegenen grünen Wiese. Als sich die Schwanenfamilie am frischen Gras ausreichend gestärkt hatte, sorgte die Streife für einen sicheren Heimweg durch den öffentlichen Straßenverkehr zurück zum Wiesensee.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell